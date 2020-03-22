المركزى للمحاسبات ينشر المجلة الآسيوية للمراجعة الحكومية على موقعه الالكترونى

كتب إبراهيم قاسم

وافق المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على نشر المجلة الآسيوية للمراجعة الحكومية على الموقع الإلكتروني للجهاز، والتي تصدرها منظمة الأسوساى حتى يتسنى لأعضاء الجهاز الاطلاع على كل جديد أولاً بأول والاستفادة من المواد المنشورة بداخل العدد.

وتصدر المجلة الآسيوية للمراجعة الحكومية عن الجهاز الأعلى للرقابة بالهند، حيث تتواجد على رابط www.asosaijournal.org .

وتعتبر المنظمة الآسيوية منظمة إقليمية غير سياسية أنشئت بتاريخ 4 أكتوبر 1979م بموجب محضر اجتماع الوفود الممثلة لتسعة أجهزة من الأجهزة الآسيوية خلال اجتماعهم الذي عقد في مدينة برلين بألمانيا الغربية ، وذلك استجابة لاقتراحات وتوصيات المنظمة الدولية بإنشاء مجموعات إقليمية وقارية في نطاق المنظمة الدولية تقوم على تعزيز روابط التعاون وتبادل المنافع والخبرات فيما بين الأجهزة الأعضاء ويبلغ عدد أعضاء المنظمة حالياً (46) جهازاً أعلى للرقابة .

يذكر أن إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات جاء لأهميته فى الحفاظ على المال العام وحمايته فى إطار استعماله من جانب السلطات الثلاثة " التنفيذية والتشريعية والقضائية".

ووصف المشرع خلال تشريعه لقانون الجـهاز الـمركزى للمـحاسـبات الـمصرى بعد استناده على المواد الدستورية التى تناولت اختصاصات الجهاز بأنه هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجـمهورية وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون، كما تعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.

وفى عام 1998 صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 والذى قام بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى القيام بمهامة فى الرقابة على أموال الدولة واموال الاشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون.

وتعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.