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القوى العاملة بالمنوفية: صرف 500 جنية للعمالة الغير منتظمة بدء من 30 مارس الحالى

الأحد، 22 مارس 2020 01:54 م
القوى العاملة بالمنوفية: صرف 500 جنية للعمالة الغير منتظمة بدء من 30 مارس الحالى الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة
المنوفية-محمد فتحى

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية عن بدء صرف المنحة الاستثنائية التى أعلن عنها وزير القوى العاملة وذلك للعمال المسجلين بإدارة العمالة الغير منتظمة بالمديرية ويحملون كارنيه الإدارة بواقع 500 جنيه لكل عامل والصرف ببطاقة الرقم القومى بناءً على توجيهات الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة وبإشراف المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل الوزارة.

 

وأكد المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم بدء الصرف ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020 من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

 

وطالب وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، جميع العمال المسجلين بالإدارة التوجه إلى أقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية ومعهم بطاقة الرقم القومى ( سارية ) لصرف المنحة المستحقة .

 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

 

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التى أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها فى حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان.

 

وقال الوزير إن ذلك يأتى تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة فى الوزارة فى تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".

 

كما وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة عقب صدور قرار تعليق حركة الطيران، وما اتخذ من تدابير فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

 

 


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