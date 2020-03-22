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القومى للبحوث: نعمل على فاكسين مضاد لفيروس كورونا ولم نحدد وقت إنتاجه

الأحد، 22 مارس 2020 12:45 م
القومى للبحوث: نعمل على فاكسين مضاد لفيروس كورونا ولم نحدد وقت إنتاجه المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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أصدر المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم، بيانا حول إجراءات المركز لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة في مجال الفيروسات، وأيضا مركز تميز علمى خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وله خبره سابقة فى إنتاج لقاح مضاد لأنفلونزا الطيور.

وأوضح البيان الصادر عن المركز القومى للبحوث، أنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين تم تشكيل فرق عمل منها فريق برئاسة الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، ويعكف هذا الفريق الآن على أبحاثه لإنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد ولم يصدر عن هذا الفريق أي تصريحات تخص المدة الزمنية التي يستغرقها إنتاج هذا الفاكسين.

وأشار المركز القومى للبحوث، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات منها توفير شنطة تحتوى على كتيب للتوعية وكيفية الوقاية وكمامة طبية وبعض المطهرات .

وذكر البيان، أن إدارة المركز القومى للبحوث حريصة منذ بداية الأزمة على عدم الإدلاء بأية تصريحات فيها تهويل أو تهوين.

وفى وقت سابق كان الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، قال إن العلاج الصينى الخاص بمواجهة فيروس كورونا هو علاج أكثر نجاحة في مواجهة هذا الفيروس المستجد، مشيرا إلى أن التوصل إلى لقاح لعلاج هذا الفيروس لا يعد أزمة ولكن الأزمة في الوقت الذى يتم اتخاذه لتجربة هذا العلاج على المصابين بالفيروس.

وقال مدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، إنه عند ظهور أى وباء جديد ولا يوجد له علاج على مستوى العالم يتم البحث فى الأدوية التى تعالج أمراض قريبة منه ويتم بعد ذلك التجربة على هذا المرض وبيان مدى مناسبته للعلاج.

 

 

 


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