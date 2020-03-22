"القابضة الكيماوية " تعقد اليوم 3 جمعيات عمومية لـ"المكس والملاحات والمنجنيز "

كتب عبد الحليم سالم

وسط إجراءات وقائية كبيرة بسبب فيروس كورونا ،تعقد صباح اليوم الأحد ، الجمعيات العمومية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

تبدأ الجمعيات بانعقاد أعمال جمعية شركة المكس للملاحات بحضور اللواء علاء الشريف ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021، وتعد شركة المكس من الشركات الرابحة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية تصل لنحو 30% .

تليها أعمال الجمعية العامة لشركة النصر للملاحات بحضور الدكتور أسامة عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، والتي تواجه تحديات كبيرة لعل أبرزها استمرار إغلاق ملاحة سبيكة بشمال سيناء ،وتأثيرها السلبى على إنتاجية الشركة التي تسعى لخفض الخسائر السنوية.

كما سيتم عقد أعمال الجمعية العامة لشركة سيناء للمنجنيز ، والتي تسعى لاعتماد أعمال التطوير والتحديث الخاصة بالفرن الجديد وبتصنيع سبيكة جديدة سيتم تصنيعها لأول مرة في مصر .