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الفريق أسامة ربيع يلتقى الملحق العسكرى الأمريكى لبحث سبل التعاون المشترك..صور

الأحد، 22 مارس 2020 02:16 م
الفريق أسامة ربيع يلتقى الملحق العسكرى الأمريكى لبحث سبل التعاون المشترك..صور الفريق أسامة ربيع يلتقى الملحق العسكرى الأمريكى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

خلال اللقاء، أكد الفريق ربيع، حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس، جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة واستمرار عمليات الصيانة الدورية بواسطة كراكات الهيئة، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها محطات مراقبة الملاحة والمساعدات الملاحية، كما تطرق إلى إجراءات تأمين المجرى الملاحي، موجهاً التحية إلى القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي.

ووجه الفريق ربيع، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي أوضح فيها اتخاذ الهيئة لكافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وسير العمل بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة مع الحفاظ على دواعي السلامة والصحة العامة وفقاً لخطة الدولة وتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أعرب اللواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي وضمان استمرار الملاحة، مشيداً بكفاءة إجراءات التأمين والتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة لسلامة المرشدين وأطقم السفن العابرة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الملحق العسكري الأمريكي.

الفريق-أسامة-ربيع-يلتقي-الملحق-العسكري-الأمريكي-لبحث-سبل-التعاون-المشترك-(1)
 

الفريق-أسامة-ربيع-يلتقي-الملحق-العسكري-الأمريكي-لبحث-سبل-التعاون-المشترك-(2)
 

الفريق-أسامة-ربيع-يلتقي-الملحق-العسكري-الأمريكي-لبحث-سبل-التعاون-المشترك-(3)
 

 


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قناه السويس

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