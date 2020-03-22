العيادة الإلكترونية لجامعة المنوفية ترد على 300 حالة فى اليوم الأول لها

المنوفية-محمد فتحى

استعرض الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، التقرير اليومى لأعداد المترددين على موقع العيادة الإلكترونية الذى أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية لطلب المشورة الطبية، والذى تم إنشاؤه حرصا علي سلامة المرضي، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مبارك أن عدد الذين ترددوا على الموقع بلغ فى اليوم الأول مايقرب من 300 حالة فى مختلف التخصصات، موضحا أن الموقع الإلكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية.

وأضاف مبارك أن الجامعة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والعمل فى كافة الإتجاهات لحل كافة المشاكل، ويأتى هذا الموقع الإلكتروني دعوة عامة لعدم الخروج من المنزل إلا فى الحالات الضرورية للقضاء على إنتشار العدوى والحد من الإصابات، موجها الشكر لجميع الأطباء المتواجدين على الموقع والتواصل مع المرضى وتشخيص الحالات وكتابة العلاج المناسب لهم.

قام بتصميم الموقع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة والدكتور عمرو مسعد صابر نائب مدير الوحدة والاستشاري التقني للمستشفيات وفريق العمل تحت إشراف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.

وقامت مستشفيات جامعة المنوفية بعمل موقع إلكتروني لطلب المشورة الطبية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية، حيث قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة بعمل موقع إليكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشوره الطبيه من العياده الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية حيث يقوم الطبيب المكلف بالعياده بالتواصل معه باحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى او المحمول او الإنترنت بالصوت والصورة أن استدعى الأمر، وتقديم المساعده الطبية اللازمة وفي حالة الضرورة سوف يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات.

وذلك حرصا من الجامعة علي سلامة المترددين علي المستشفيات الجامعية ومنع التكدس أو الزحام ، بالإضافة للحفاظ على حق المريض في الخصوصية بدلا من إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي .

وسيتم طباعة رابط الموقع http://hi-hea.com/ وتوزيعه على المرضى اللذين لم يتسنى لهم الحجز وكذلك على مرضى المتابعات والأمراض المزمنة.

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تنفيذ خطة الجامعة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة تسير فى عدة اتجاهات وبصورة متزامنة لحل جميع المشاكل، حيث يتم بصورة دورية تعقيم جميع الكليات والمنشآت ويقوم فريق عمل متخصص بأعمال التطهير للحد من انتشار العدوى.

كما تقوم المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذها بصورة حازمة وتطبيق الإجراءات الجديدة التى اتخذتها دون تهاون، وتكوين فريق لإدارة الأزمة والذى يقوم بالمرور الدائم على المستشفيات لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ومتابعة العمل بأجهزة كشاف الحرارة على بوابة مستشفي الطوارئ و العيادات الخارجية للكشف عن الحالات المشتبه بها والتعامل السريع والفورى معها، بالإضافة إلى تجهيز غرفة خارجية مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه بها لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

ويتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة الأزمة، برغم مخاطر تعرضهم للعدوى ولكنهم يقومون بواجبهم بكل إخلاص ويقفون كخط دفاع يعمل لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، متمنيا السلامة لهم جميعا فهم حقا "جيش مصر الأبيض"، كما يطلق عليهم تقديرا لمجهوداتهم، وأن تنتهى هذه الأزمة بأقل الخسائر ويحفظ الله مصر آمنة