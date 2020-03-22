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العراق: تسجيل 7 إصابات جديدة بالكورونا فى كردستان

الأحد، 22 مارس 2020 10:17 ص
العراق: تسجيل 7 إصابات جديدة بالكورونا فى كردستان كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الأحد/ - أن الإصابات الجديدة ترفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 54 حالة.
وكانت الوزارة أعلنت - أمس - 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة السليمانية، وكلها نتائج للفحوصات التي تم إجراؤها أول أمس الجمعة وهي 178 فحصاً موزعاً على أربيل (27 فحصاً)، والسليمانية (64 فحصاً)، ودهوك (87 فحصاً).


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كورونا

كورونا فى العراق

كردستان

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