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الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:08 ص
الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا كورونا
رويترز

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 قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم الأحد إن الصين سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى رابع يوم على التوالى يشهد زيادة فى عدد الإصابات التى كلها باستثناء حالة وأحدة واردة من الخارج، وكانت الصين قد سجلت 41 حالة إصابة يوم الجمعة.

وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشى ألفيروس و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم السبت.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس السبت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسى الصينى لليوم الثالث على التوالى.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني أمس، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ41 الوافدة، تم تسجيل 14 حالة في بكين و9 حالات في شانجهاي و7 في مقاطعة قوانجدونج و4 في مقاطعة فوجيان وحالتين في كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و شنشي على الترتيب، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، وتم الإبلاغ عن 269 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة، وفقا للجنة.

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني أمس، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ41 الوافدة، تم تسجيل 14 حالة في بكين و9 حالات في شانجهاي و7 في مقاطعة قوانجدونج و4 في مقاطعة فوجيان وحالتين في كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و شنشي على الترتيب، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، وتم الإبلاغ عن 269 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة، وفقا للجنة.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد

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