اليوم السابع
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الصين تحول الطائرات الدولية المتجهة لبكين إلى مطارات أخرى

الأحد، 22 مارس 2020 09:07 ص
الصين تحول الطائرات الدولية المتجهة لبكين إلى مطارات أخرى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت إدارة الطيران المدني في الصين اليوم الأحد، إن جميع الرحلات الجوية الدولية المقرر وصولها إلى بكين سيتم تحويلها إلى مطارات أخرى عند دخولها البلاد اعتبارا من غد الاثنين، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت إدارة الطيران إن الرحلات الدولية القادمة إلى بكين ستهبط في واحد من 12 مطارا مخصصة لذلك حيث سيتم فحص الركاب. وأضافت أن الركاب الذين يتأكد خلوهم من أي أعراض للفيروس سيسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى الطائرة التي ستنقلهم إلى بكين. 

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية فى الصين قالت اليوم الأحد، إن الصين سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى رابع يوم على التوالى يشهد زيادة فى عدد الإصابات التى كلها باستثناء حالة وأحدة واردة من الخارج، وكانت الصين قد سجلت 41 حالة إصابة يوم الجمعة.

وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشى ألفيروس و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم السبت.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس السبت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسى الصينى لليوم الثالث على التوالى.

 


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مطارات بكين

كورونا

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