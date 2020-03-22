"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من الآداب الصحية التى يجب اتباعها فى حالة العطس للحماية من عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أهمية الحرص على غسيل اليد وتطهيرها منعًا لنقل أى عدوى عن طريق الأنف والعين والفم.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها، تتضمن آداب العطس، استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة، بالإضافة إلى التخلص من المناديل بأسرع وقت بعد الاستخدام مع غسيل اليد بالماء والصابون وتطهيرها بمطهرات كحولية واستخدام الكوع أو أعلى الزراع عند العطس أو الكحة فى حالة عدم وجود مناديل، وتجنب العطس أو الكحة بالقرب من أى شخص.



وكانت خصصت وزارة الصحة والسكان خطًا ساخنًا 105 للرد على استفسارات الجمهور حول فيروس كورونا والتوعية الكاملة بطرق الوقاية من الفيروس وآليات التصرف حال الشعور بأعراض المرض.



وقالت وزارة الصحة، إن أى شخص يمكنه الاتصال بالخط الساخن 105 أو يذهب إلى مستشفى حميات حال ظهور أعراض كورونا عليه، والتى تتشابه مع أعراض الأنفلونزا مثل السخونة والكحة وضيق التنفس، وتابعت: إذا ظهرت الأعراض على أى شخص عليه الاستقرار فى المنزل وعدم الخروج .



وأضافت وزارة الصحة: يمكن أيضًا الاتصال بالخط الساخن والذهاب لمستشفى الحميات القريبة من أى شخص إذا كان مخالطًا لحالة إيجابية لفيروس كورونا، وظهرت عليه الأعراض التى تتمثل فى الكحة وضيق التنفس فى ظل ارتفاع فى درجة الحرارة، وأيضًا إذا كان الشخص عائدًا من دول موبوءة خلال 14 يومًا.



وتابعت: إذا كنت أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، والتى تم اكتشاف وجود حالات إيجابية لتحليل فيروس كورونا وظهرت عليك الأعراض، أو إذا كنت أحد العاملين بالسياحة والسفر وخاصة كنت فى أحد المنشآت السياحية التى ثبت وجود حالات كورونا إيجابية بها .



وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنها وجهت وزارة التنمية المحلية، بناءً على تقارير التقصى الوبائى فى الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بفرض الحجر الصحى على العاملين فى المنشآت السياحية فى 4 محافظات، وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.