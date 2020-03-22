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الصحة تحذر من ارتداء الكمامات بدون داع وتؤكد: غسيل اليد يخلصك من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:44 م
الصحة تحذر من ارتداء الكمامات بدون داع وتؤكد: غسيل اليد يخلصك من كورونا وزارةالصحة
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من سلسلة من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة  وهو ما يسبب نقل العدوي كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض  وتابعت : لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى الحرص الشديد على نظافة اليد بشكل مستمر من خلال فركها بمحلول كحلى أو غسلها مدة من 20 إلى 40 ثانية بالماء والصابون وهو ما يخلصنا من الفيروسات والأوبئة كما وجهت المواطنين بعدم النزول للشوارع اذا شعروا بارتفاع فى درجة الحرارة أو ظهرت عليهم أعراض الأنفلونزا أو الكورونا.

 

 ونصحت بعدم الإختلاط بين المواطنين تحسبا لإنتقال العدوي مؤكدة أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس والكحة وتابعت وزارة الصحة : يجب الإبتعاد عن الأشخاص المصابين بأعراض الكورونا تماما والبعد عن الأشخاص العاديين مسافة متر تقريبا .

 

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت فى منشور لها اليوم الفرق بين الحجر الصحي والعزل، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا حول العالم لتعريف المواطنين أهميتهما فى الوقاية من الفيروس. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحجر الصحي هو تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصحاء الذين ربما تعرضوا لعدوي كورونا عن بقية السكان ولا يتعين على المرضى المعزولين البقاء فى منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا فى أى مكان يتجنبون فيه الاتصال بالآخرين.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن العزل الصحى هو فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء وتقييد حركتهم ويتم تطبيقه لمنع انتشار فيروس كورونا ويتم علاج المرضى الذين تم عزلهم فى المرافق الصحية ويتلقون العلاج والرعاية الطبية حسب الحالة.

 

 


الصحة

فيروس كورونا

الكمامات

غسيل اليد

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