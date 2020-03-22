اليوم السابع
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الصحة اللبنانيه تعلن وصول عدد مصابي كورونا إلى 248

الأحد، 22 مارس 2020 02:26 م
الصحة اللبنانيه تعلن وصول عدد مصابي كورونا إلى 248 رئيس لبنان
هند المغربي

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أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 248  وفق ما ذكرته روسيا اليوم فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق أكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن لبنان تخطى مرحلة احتواء فيروس كورونا، وأن البلاد ستنزلق نحو المجهول ما لم تكن هناك قناعة ذاتية لدى كل مواطن لتخطى الأزمة الراهنة، مشددا على أن أى مخالفة لإجراءات السلامة الوقائية التى تستهدف حماية المجتمع والحد من تفشى الوباء ستواجه بـ "القمع" وفقا لأحكام القانون.

 
وقال وزير الداخلية اللبنانى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، لاستعراض الإجراءات التى ستتخذها أجهزة الأمن لمنع انتشار فيروس كورونا وتفشيه وبائيا – إن الحكومة اعتمدت إجراءات متدرجة للحماية ومنع تفشى الوباء، غير أن بعض اللبنانيين لم يلتزموا بالتوجيهات وإجراءات السلامة الوقائية الملزمة التى يجب اتباعها لحماية ذويهم وعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعهم.
 
وأضاف، "لو كنا التزمنا بإجراءات الوقاية الصحية وتعليمات الحكومة بالتزام المنازل، لكنا بقينا ضمن الحد المعقول لانتشار الفيروس، ولكن الوضع الآن أصبح صعبا، وعلينا الاستعداد للأسوأ". 
 
وأشار إلى أن عدم الالتزام من قبل البعض، تسبب فى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا "بشكل مخيف".. مستعرضا أمثلة لإقامة حفلات زفاف تضم المئات فى غضون الأيام القليلة الماضية، وكذلك مراسم عزاء ومآتم، مشيرا إلى أنه يتفهم التقاليد المجتمعية، غير أن الوضع الراهن يتطلب الوعى بخطورة مثل هذه الأمور الذى من شأنها "تفتيت المجتمع" على حد تعبيره.

 


لبنان

كورونا

مصابين كورونا

فيروس كورونا

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