الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب 267013 وقتل 11201 على مستوى العالم

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وقال، علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث أن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأي حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية.

وبذلك تعطي ووهان أملاً لبقية العالم بأن الوضع مهما كان قاسياً وخطيراً يمكن أن نعكس مساره.

وأضاف، علينا أن نتوخي الحذر بالطبع، فحتى هذا الوضع الإيجابي يمكن أن ينقلب على عقبيه، ولكن تجربة المدن والبلدان التي حاربت هذا الفيروس وتمكنت من دحره تعطي الأمل والشجاعة لبقية العالم.

وتنشر المنظمة أهم البلدان التى ينتشر فيها فيروس كورونا وهى:

الصين: 81416 حالة

إيطاليا: 47021 حالة

إسبانيا: 19980 حالة

إيران: 19644 حالة

ألمانيا: 18323 حالة

الولايات المتحدة الأمريكية: 15219 حالة

فرنسا: 12475 حالة

كوريا: 8799 حالة

سويسرا: 4840 حالة

المملكة المتحدة: 3983 حالة

هولندا: 2994 حالة

النمسا: 2649 حالة

بلجيكا: 2257 حالة

النرويج: 1742 حالة

السويد: 1623 حالة

الدانمرك: 1255 حالة

أستراليا: 1081 حالة

ماليزيا: 1030 حالة

البرتغال: 1020 حالة

اليابان: 1007 حالة

التشيك: 904 حالة

كندا: 846 حالة

إسرائيل: 712 حالة

سفينة دايموند برنسيس: 712 حالة

أيرلندا: 683 حالة

تركيا: 670 حالة

البرازيل: 621 حالة

اليونان: 495 حالة

باكستان: 495 حالة

لكسمبرج: 484 حالة

قطر: 470 حالة

فنلندا: 450 حالة

إندونيسيا: 450 حالة

شيلي: 434 حالة

بولندا: 425 حالة

تايلاند: 411 حالة

أيسلندا: 409 حالة

سنغافورة: 385 حالة

الإكوادور: 367 حالة

السعودية: 344 حالة

سلوفينيا: 341 حالة

رومانيا: 308 حالات

الفلبين: 307 حالات

البحرين: 297 حالة

الهند: 258 حالة

روسيا: 253 حالة

جنوب أفريقيا: 240 حالة

بيرو: 234 حالة

العراق: 193 حالة

لبنان: 187 حالة

الكويت: 176 حالة

الإمارات العربية المتحدة: 140 حالة