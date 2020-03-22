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الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا يستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث

الأحد، 22 مارس 2020 11:44 ص
الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا يستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث كورونا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن منظمة الصحة العالمية إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث. 

كان وفد من منظمة الصحة العالمية وصل إلى غزة بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا.

فى غضون ذلك قال مسؤولو صحة فلسطينيون اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى قطاع غزة المكتظ بالسكان، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا فى ساعة متأخرة من مساء السبت وتم وضعهما فى الحجر الصحى فى رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات فى غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 52 حالة، وقالت" كيلة" إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.

الصحة العالمية

عاجل

اخبار عاجلة

كورونا

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