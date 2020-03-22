الشرطة ومجلس مدينة السنطة يفضون سوق المواشى بقرية الجعفرية بسبب كورونا..صور

شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد إسبوعيا بقرية الجعفرية.

وشارك فى الحملة المكبرة عبد الشافي كمال رئيس المدينة، والمحاسب أحمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، والمقدم اشرف عبد الله رئيس نقطة شرطة الجعفرية والمقدم هانى البنا رئيس وحدة مرور السنطة، وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق

كما قامت الحملة بفض سوق الخضروات والفاكهة الإسبوعي بالقرية، ورفع فروشات الباعة الجائلين وتحذير التجار من عدم إقامته مرة أخرى خلال الفترة القادمة، كما تطهير أرضية السوق بالمطهرات للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا.

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة، لفض السوق الإسبوعي بقرية ميت السراج مركز المحلة، بعد قيام الباعه بافتراش السوق ووضع فروشاتهم فى تحدي صارخ لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بإلغاء الأسواق العشوائية

وشن مجلس المدينة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية وتم رفع جميع الفروشات، وتحذيرهم بمنع إقامة السوق خلال الفترة الماضية، كما تم تطهير وتعقيم مكان السوق بمعرفة الطب البيطرى برش المطهرات.

وشدد رئيس المدينة على رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع القرية، وتحرير محاضر بيئة فورية وإشغالات للمخالفين.

وكان تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من أحياء المحافظة، لمتابعة التزام اصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والصيدليات بالقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

شملت الجولة ميدان ستوته وميدان سيجر والمحطة وشارع المديرية وشارع البورصة وميدان الاسكندرية وشارع الخان، مشيرا إلى تواصل عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، إلى جانب استمرار الحملات الرقابية اليومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدا علي توفير جميع السلع الغذائية والمطهرات في الأسواق والمحلات التجارية.

وشدد علي كافة المصالح الحكومية بتنظيم دخول المواطنين، حرصا علي سلامتهم ، مؤكدًا استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.