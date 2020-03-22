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السيسي: تعاملنا منذ بداية أزمة كورونا بشفافية وبيانات تعكس الواقع

الأحد، 22 مارس 2020 04:18 م
السيسي: تعاملنا منذ بداية أزمة كورونا بشفافية وبيانات تعكس الواقع الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الإعلام بمزيد من التوعية ونشر الإرشادات الطبية لتشكيل وعي حقيقي لدى المصريين لمجابهة الموقف.
 
 
وأضاف الرئيس في كلمته باحتفال المرأة المصرية بقصر الاتحادية، أنه على مدى تجربة 6 سنوات مضت لم نخف اي شيء عن المصريين، مضيفاً:"هناك من يشكك طوال الوقت في إجراءاتنا".
 
 
وأكد الرئيس أن الدولة تقوم باجراءات غير مسبوقة لمجابهة فيروس كورونا، مطمئناً المصريين بقوله: لا بد من الأخذ بالأسباب لمجابهة انتشار الوباء".
 
 
وتابع الرئيس: تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية وبيانات تعكس الواقع.
 

السيسي

الاعلام

نشر الارشادات

فيروس كورونا

الدولة

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