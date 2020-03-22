السودان: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم /أ ش أ/

أكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا في السودان، أنه لم تُسجل أية حالات جديدة للإصابة بالفيروس بجميع أنحاء السودان. وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت - في الأيام الماضية - وفاة مواطن خمسيني جراء اصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة موظف في منظمة دولية، يخضع للعلاج حاليا.

واختتمت اللجنة اجتماعها الثامن، برئاسة الفريق ركن ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، حيث وقفت اللجنة على آخر التطورات بشأن جائحة كورونا.

وأكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة بالسودان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن اللجنة وقفت على مدى جاهزية المرافق الصحية المخصصة لاحتواء جائحة كرونا، كما أطلعت على التدابير الخاصة بالتزام المواطنين في التعامل مع توجيهات وزارة الصحة فيما يخص الجوانب الوقائية من الفيروس خاصة منع التجمعات.

وأشار تاور إلى أن عدم وعى كثير من المواطنين بمخاطر التجمعات يشكل خطورة على صحة المجتمع، داعيا المواطنين إلى تجنب التكدس والتجمعات غير الضرورية.

وأوضح أن قرار إغلاق المدارس والجامعات تم اتخاذه بسبب المخاطر التي يمكن أن تشكلها التجمعات، مضيفا أن القرار يجب ألا يفهم على أنه عطلة عادية، وإنما صدر لظروف طارئة واستثنائية، يمكن أن تشكل خطورة على الصحة العامة في السودان.

ولفت إلى أن جائحة كرونا تنطوي على مفاجآت غير سارة، مشيرا في ذلك إلى بعض الدول التي قفزت فيها حالات الإصابة بكرونا بصورة مفاجئة وتطورت من حالات قليلة إلى حالات يمكن أن تكون بالمئات.

وشدد عضو مجلس السيادة السوداني على ضرورة الالتزام الصارم غلق صالات الأفراح وتجنب إقامة المناسبات العامة والتجمهر، داعيا إلى أخذ هذا الأمر بما يستحق من جدية.