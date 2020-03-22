اليوم السابع
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خالد صلاح
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السلفادور تفرض حظر تجول لمدة 30 يوما لتفادى تفشى "كورونا"

الأحد، 22 مارس 2020 09:30 ص
السلفادور تفرض حظر تجول لمدة 30 يوما لتفادى تفشى "كورونا" رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة
أ ش أ

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أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال أبو كيلة - في خطاب تليفزيوني اليوم /الأحد/- "يُفرض الحجر المنزلي الكامل على أراضي البلاد لمدة 30 يومًا".. لافتا إلى أن الاستثناءات على القرار تشمل الخروج لشراء الحاجات الأساسية.
وأضاف "أن الأشخاص الذين لا يتبعون هذه الإجراءات سيتم نقلهم إلى مركز احتواء".
وأوضح رئيس السلفادور أن سلطات الهجرة ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من إيران في إجراء صحي بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.


السلفادور

نجيب أبو كيلة

حظر تجول بالسلفادور

كورونا

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