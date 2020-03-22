السلفادور تعلن حظر التجول لمدة 30 يوما لمواجهة كورونا

رويترز

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة فى ساعة متأخرة من مساء السبت فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشى فيروس كورونا.

وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إن سلطات الهجرة ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من إيران في إجراء صحي بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال أبو كيلة على تويتر إن مواطني السلفادور والدبلوماسيين القادمين من إيران، التي تشهد أكبر تفش للفيروس خارج الصين، سيقضون 30 يوما في الحجر الصحي.

واتهم رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة – فلسطيني الأصل- المكسيك بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور وقال إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فورى، ووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها "لا تتحلى بالمسؤولية".