السلطات السعودية تعقم أسطوانات الغاز قبل طرحها في الأسواق.. فيديو

كتب محمد شعلان

اتخذت السلطات المحلية في مدينة الرس غرب القصيم بالمملكة العربية السعودية، إجراءً احترازيا، بتعقيم أسطوانات الغاز قبل طرحها فى الأسواق للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام سعودية أحد موظفي بلدية الرس وهو يرتدي ملابس وقاية ويقم برش وتطهير اسطوانات الغاز داخل أماكن تخزينها في مدين الرس قبل عرضها للجمهور.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية اليوم الأحد، وأعلن ممثل وزارة الصحة السعودية، أن إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصل إلى 392 حالة بعد أن تم تسجيل 48 حالة مصابة بالفيروس، لافتا إلى الدولة توفر كل الإمكانيات الخاصة من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.



تعقيم اسطوانات الغاز

وأضاف ممثل وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى أمس السبت، أنه تم تسجيل 26 حالة تعافى من الإصابة بالفيروس بعد أن تم شفاء 8 حالات.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى أكثر من 180 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.