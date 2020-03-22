اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 09:35 ص
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الزراعة: ترقيم 145 ألف رأس ماشية وتأمين 35 ألف حيوان لتحسين السلالة

الأحد، 22 مارس 2020 09:34 ص
الزراعة: ترقيم 145 ألف رأس ماشية وتأمين 35 ألف حيوان لتحسين السلالة ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة ، حملة  ترقيم وتسجيل الماشية ، وربط  جميع الوحدات البيطرية  المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم  المعلق فى اذن الحيوان، و تكثيف برامجها التوعوية  للمربيين بأهمية  تطبيق منظومة الترقيم .

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،الذى حصل  لـ "اليوم السابع "، على نسخه منه أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الادارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة بأن اجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير 2020 قد بلغت (145,423) حيوان ، بينما بلغ اجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة (35,557) حيوان ، موضحا  أن حملات  بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية.

وأوضح التقرير ، أن  الهيئة تقوم  بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى : موقف الحيوان التحصيني ضد الامراض الوبائية المختلفة  ، موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها ، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

 



 


ترقيم الحيوانات

تحصين الماشية

تامين الماشية

اخبار مصرية

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