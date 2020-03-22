اليوم السابع
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الزراعة: تحليل 2386 عينة واردات غذائية ومستلزمات بيطرية للكشف عن كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 12:05 م
الزراعة: تحليل 2386 عينة واردات غذائية ومستلزمات بيطرية للكشف عن كورونا السيد القصير وزير الزراعة
كتب عز النوبى

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أكد تقرير أصدرته وزارة الزراعة متضمنا قيام معهد صحة الحيوان بعدد من الإجراءات ومنها إنه خلال الفترة من 29 يناير وحتى 21 مارس الحالى تم فحص (2386) عينة من واردات غذائية ومستلزمات بيطرية واردة عبر الموانئ والمطارات من عدة دول للتأكيد على عدم تلوثها بالفيروس المسبب وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر البيطرى وكانت نتائج الفحص سلبية .

 

ووفقا للتقرير تم فحص إضافات الاعلاف ولحوم والبان ودواجن وأسماك ورادة عبر ميناء الإسكندرية من الصين والهند والاتحاد الأوروبى وكوريا واندونيسيا واليابان وتايوان والامارات بالإضافة إلى تحليل عينات من الأسماك والكبدة الواردة إلى ميناء دمياط من الصين والهند وفيتنام وهولندا والامارات واوكرانيا واليمن وتايلاند وتحليل عينات من الأسماك واللحوم البقرى والجاموسى والكبدة الواردة إلى ميناء بورسعيد من الهند والبرازيل واليمن والصين واليابان وعمان، وتحليل اسماك ولحوم ولبن بودرة واردة عبر مطار القاهرة الدولى من الصين وفنلندا، وعينة واحدة لإضافات أعلاف واردة إلى ميناء العين السخنة من دولة سنغافورة و54 عينة مسحات من القطط والكلاب من مناطق مصر الجديدة والدقى والمهندسين وميدان الرماية والمعادى ومطار القاهرة.

 

وأضاف التقرير إنه خلال الفترة من 2 مارس وحتى أمس 21 مارس الحالى 2020 تم فحص عدد من مسحات من القطط والكلاب المصدرة والوافدة للتأكد من كونها غير حاملة للعدوى بالفيروس المسبب وذلك بناءًا على ما تم نشره دوليًا عن الكشف عن الفيروس فى أحد الكلاب المخالطة لمريض فى كوريا الجنوبية وكانت نتائج الفحص المعملى للعينات الواردة للمعهد سلبية.

 

وأوضح تقرير صحة الحيوان، إنه تم تجهيز معمل مستوى امان حيوى متقدم لاستقبال أى عينات مشتبه فيها، وتوفير جميع وسائل الحماية الشخصية PPE الملائمة لخطورة الفيروس طبقًا للمتطلبات والمعايير الدولية للأمان الحيوى داخل المعامل، وتم التواصل بالمعامل المرجعية الدولية لتوحيد طرق الفحص القياسية ( SOPS ) للفحص الجينى للمرض مع سرعة تجهيز البادئ المناسب للتشخيص السريع وكذلك الحامض النووى الخاص بالضوابط الإيجابية.

 

وشدد على الاتصال الدائم والتنسيق مع المعامل المركزية لوزارة الصحة لتوحيد بروتوكول الفحص الجينى للمرض وتبادل المعلومات التكنولوجية فيما بينهما، مشيرا إلى توجيه فريق الطوارئ بالمعهد لمتابعة الوضع الوبائى بدولة الصين ومستجدات الوضع على مستوى العالم والجديد من المعلومات الوبائية عن مصدر الإصابة وإمكانيات التشخيص.

 


صحة الحيوان

فيروس كورونا

فحص اللحوم

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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