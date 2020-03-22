اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 02:21 م
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ونقل 3.2 مليون ببن المحافظات..

الزراعة: تحصين 2.5 مليون طائر ضد الأنفلونزا ومعاينة 1167 مزرعة

الأحد، 22 مارس 2020 01:04 م
الزراعة: تحصين 2.5 مليون طائر ضد الأنفلونزا ومعاينة 1167 مزرعة طيور - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد اسفرت عن تحصين (2,579,243) طائر خلال فبراير 2020 .

 

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ "اليوم السابع "، على نسخه أن الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الإمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى وقد بلغ اجمالى عدد المزراع التى تم معاينتها ( 1167) مزرعة خلال نفس الفترة، وبلغت اجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات(2865) تصريح وبلغ اجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 3,233,260 ) طائر .

 

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف واعداد شهادات الأمان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، اعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

 

 وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين "جرعة أولية، و جرعة منشطة" قبل تسويقها، تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.

 


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