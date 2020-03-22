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الرئيس السيسي: أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم

الأحد، 22 مارس 2020 04:07 م
الرئيس السيسي: أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، موضحا أن الفيروس موجود فى 177 دولة. 


السيسى

الرئيس السيسى

فيروس كورونا

كورونا

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