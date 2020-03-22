الرئيس السيسي: أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، موضحا أن الفيروس موجود فى 177 دولة.
الرئيس السيسي: أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالمالأحد، 22 مارس 2020 04:07 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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