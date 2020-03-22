الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشددا على أن الجهود التى بذلها الشعب خلال السنوات الماضية فى ملف الإصلاح الاقتصادى كان لها دورا كبيرا فى أن تستطيع الدولة مواجهة تداعيات هذا الفيروس.