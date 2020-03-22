الرئيس التونسى يعرب عن مؤازرة الشعب الإسبانى فى مواجهة فيروس كورونا

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أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد، عن التعاطف والتآزر مع الشعب الإسبانى فى مواجهة فيروس كورونا هذه الجائحة العالمية، وذكرت الرئاسة التونسية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه قيس سعيد، اليوم الأحد، مع ملك إسبانيا فيليب السادس "الذى بادل الرئيس التونسى مشاعر التآزر والتضامن وأعرب عن بالغ تأثره بهذه المكالمة".

وأضافت، أنه تم التطرق إلى "ضرورة التنسيق بين مختلف الدول بهدف اتخاذ إجراءات موحدة خاصة فى مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأن الأمن والسلم الدوليين لا يجب أن يفهما بالمعنى التقليدى بل بالمعنى الذى يحفظ الإنسانية جمعاء من أى خطر يتهددها".

وأشارت، إلى أنه تم التأكيد على أن الإجراءات التى سارعت كل دولة باتخاذها لن تكون كافية، ولم تؤدّ إلى الحد من تفاقم الأوضاع فى عديد المناطق من العالم، لافتة إلى أن العاهل الإسبانى "أعرب عن دعمه لموقف تونس وإكباره لإثارتها هذا الموضوع أمام مجلس الأمن الدولي".