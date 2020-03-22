الدفاع الروسية: 9 طائرات شحن تنقل مساعدات و100 أخصائى لمكافحة كورونا بإيطاليا

هند المغربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هناك 9 طائرات شحن من طراز ايليوشن 76 جاهزة للإقلاع فى مطار تشكالوفسكى بضواحى العاصمة موسكو إلى إيطاليا، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم

وأفاد التقرير، أن 9 طائرات محملة بالمساعدات و100 أخصائى فى علم الأوبئة لمكافحة كورونا فى إيطاليا

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، أن وزير الدفاع، سيرغى شويغو، أصدر بإسناد من الرئيس فلاديمير بوتين، "أوامر بتشكيل مجموعة طائرات لنقل مساعدات إلى الجمهورية الإيطالية فى تصديها لفيروس كورونا، اعتبارا من اليوم 22 مارس".

وتابع البيان، أن إيطاليا أكدت استعدادها لاستقبال طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، ستنقل إلى هذا البلد 8 فرق متنقلة من الخبراء العسكريين الروس لمكافحة الفيروسات، والأطباء، ومنظومات خاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضى، ومعدات طبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" فى العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، فى بيان، السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.