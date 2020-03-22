الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بمجال نشر المعرفة

كتب محمود عبد الراضي

وقع البروتوكول اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور طارق شوقى – وزير التربية والتعليم "المشرف العام على بنك المعرفة المصرى".

وحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد ضاهر "نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمى" .. يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق فى مجال نشر المعرفة ذات الاهتمام المشترك ووفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن، ولاسيما الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصرى والاستفادة من الخدمات التعليمية، وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة فى مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمى.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها الرئيسية إلى تعزيز وتدعيم أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية، ومواصلة الجهود لتنمية الأنشطة العلمية والتدريبية، خاصةً فى مجال مواجهة معوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.. فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم "بنك المعرفة المصرى" لدعم وتطوير سبل التعاون القائم بين الوزارتين، وذلك من خلال إتاحة بوابة إلكترونية لوزارة الداخلية على الموقع الخاص بالبنك على شبكة الإنترنت.