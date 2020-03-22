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الداخلية تغلق 11 ألف مركزا تعليميا على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا..صور

الأحد، 22 مارس 2020 03:58 م
الداخلية تغلق 11 ألف مركزا تعليميا على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا..صور غلق المراكز التعليمية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدورس الخصوصية على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .

         

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية..ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم إستهدافها وغلقها على مدار سبعة أيام 11070 مركز تعليمى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون.. حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

غلق الحضانات
غلق الحضانات

 

غلق المحال
غلق المحال

 

 

غلق المقاهي
غلق المقاهي

 

 

       

 

     

    

      

 

 

 


مراكز تعليمية

غلق المراكز التعليمية

غلق المقاهي

الداخلية

كورونا

فيروس كورونا

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