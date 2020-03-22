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الخارجية توضح حقيقة إصابة مواطنة مصرية بفيروس كورونا في ايطاليا

الأحد، 22 مارس 2020 09:58 م
الخارجية توضح حقيقة إصابة مواطنة مصرية بفيروس كورونا في ايطاليا سفير مصر لدى روما هشام بدر
كتب: أحمد جمعة

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نفت وزارة الخارجية ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصابة مواطنة تدعي ورد محمد أحمد حسن، بفيروس الكورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تشير علي صفحتها الشخصية بأنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا.

وأكدت السفارة المصرية في روما ، أن المواطنة المذكور اسمها ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو اي من مكاتبها الفنية ، مؤكدة أنها توالي السفارة المتابعة مع الجهات الايطالية المعنية للوقوف علي حقيقة ما تم نشره عن السيدة المذكورة  في ضوء تعذر التواصل معها من خلال ارقام الهواتف المرفقة طي منشورها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 


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