الخارجية توضح حقيقة إصابة مواطنة مصرية بفيروس كورونا في ايطاليا

كتب: أحمد جمعة

نفت وزارة الخارجية ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصابة مواطنة تدعي ورد محمد أحمد حسن، بفيروس الكورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تشير علي صفحتها الشخصية بأنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا.

وأكدت السفارة المصرية في روما ، أن المواطنة المذكور اسمها ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو اي من مكاتبها الفنية ، مؤكدة أنها توالي السفارة المتابعة مع الجهات الايطالية المعنية للوقوف علي حقيقة ما تم نشره عن السيدة المذكورة في ضوء تعذر التواصل معها من خلال ارقام الهواتف المرفقة طي منشورها علي مواقع التواصل الاجتماعي.