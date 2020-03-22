الخارجية الصينية تعيد نشر تغريدات تربط أمريكا بمنشأ فيروس كورونا

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أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، اليوم الأحد، نشر تغريدات حول منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتى ترجح أن الفيروس موجود فى الولايات المتحدة منذ فترة، وجاء نص التدوينات التى أعاد متحدث الخارجية الصينية نشرها اليوم نقلا عن حسابات لأمريكيين، كالتالى "أعتقد حقا أن (كوفيد-19) كان هنا فى أمريكا لفترة من الوقت.. هل تتذكرون يا رفاق كيف كان حال جميع المرضى خلال فترة الأعياد أوائل يناير؟ كيف كان الجميع يقولون إنها الأنفلونزا وأن جرعات علاجها غير فعالة؟".

ويأتى إعادة نشر هذه التغريدات فى وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن بشكل كبير حول منشأ الفيروس، لاسيما بعد إلقاء كبار المسؤولين الأمريكيين اللائمة على الصين فى انتشار وباء (كوفيد-19).