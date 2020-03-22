الخارجية الباكستانية تطالب بشطب الديون للدول النامية على خلفية وباء كورونا

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طالب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، بشطب الديون للدول النامية على خلفية تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأحد، أن قريشى حذر من أن تفشى فيروس كورونا يمكن أن يدمر اقتصاديات الدول النامية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الألمانى "هيكو ماس" اليوم، حيث أطلع قريشى نظيره الألمانى على الخطوات التى أتخذتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس كورونا القاتل، وأكد على ضرورة مساعدة من قبل المجتمع الدولى فى هذا الوقت العصيب.

من جانبه، وافق وزير الخارجية الألمانى على اقتراح وزير الخارجية الباكستانى حول شطب الديون للدول النامية على خلفية تفشى هذا الوباء على مستوى العالم.