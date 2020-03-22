اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الباكستانية تطالب بشطب الديون للدول النامية على خلفية وباء كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:57 م
الخارجية الباكستانية تطالب بشطب الديون للدول النامية على خلفية وباء كورونا وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، بشطب الديون للدول النامية على خلفية تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأحد، أن قريشى حذر من أن تفشى فيروس كورونا يمكن أن يدمر اقتصاديات الدول النامية.
 
جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الألمانى "هيكو ماس" اليوم، حيث أطلع قريشى نظيره الألمانى على الخطوات التى أتخذتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس كورونا القاتل، وأكد على ضرورة مساعدة من قبل المجتمع الدولى فى هذا الوقت العصيب.
 
من جانبه، وافق وزير الخارجية الألمانى على اقتراح وزير الخارجية الباكستانى حول شطب الديون للدول النامية على خلفية تفشى هذا الوباء على مستوى العالم.
 

باكستان

الخارجيه الباكستانيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باكستان تطالب شعبها بالالتزام بالانضباط الذاتى وعدم الهلع بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:32 م

باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية القادمة إليها لمدة أسبوعين

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 ص

باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين لاحتواء فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:44 م

باكستان: مساعدات طبية من الصين بقيمة 4 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 م

باكستان تغلق الحدود مع الهند 14 يوما كإجراء احترازى لمنع تفشى كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 12:33 م

وزير خارجية باكستان يعزل نفسه ذاتيا بعد عودته من الصين

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة