وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - "أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في ميمنة جبهة صرواح"، مشيرا إلى أنه تم الاشتباك مع العناصر المتسللة وإلقاء القبض على 20 عنصراً حوثياً، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

كانت قوات الجيش اليمني قد استهدفت - في وقت متأخر من مساء أمس - بقصف مدفعي وصاروخي تجمعات ومواقع متفرّقة للمليشيا الحوثية الانقلابية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.