اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 08:58 م
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الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى عدة مواقع

الأحد، 22 مارس 2020 08:16 م
الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى عدة مواقع اليمن - أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد المتحدث الرسمى باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلى، أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية ورجال القبائل يواصلون التقدم في أكثر من جبهة وسط تقهقر وفرار عناصر مليشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمي للجيش الرسمي "سبتمبر نت" أنه تم تحرير عدد من المواقع في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء، أهمها القطور والتباب السود، بعد أن كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ووقع العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وأسير.

وفي جبهة صرواح، حقق الجيش اليمني -مدعومًا برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي- تقدمات ميدانية مهمة، حيث تمكنت القوات من تحرير عدد من الجبال والمواقع على امتداد جبهات صرواح، حيث تم السيطرة على منطقة دير صرواح وجبال المهتدي وخطاب، وما تزال تلاحق عناصر المليشيات في المنطقة.

وفي محافظة الجوف كبدت قوات الجيش المليشيات خسائر فادحة وأسر عدد كبير من عناصرها في جبهتي الوجف في خب والشعف ومنطقة صبرين شرق الحزم.


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