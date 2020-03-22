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الجيش الروسى سيرسل مساعدة طبية لإيطاليا بأمر من بوتين

الأحد، 22 مارس 2020 09:12 ص
الجيش الروسى سيرسل مساعدة طبية لإيطاليا بأمر من بوتين كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، إن الجيش سيبدأ في إرسال مساعدة طبية لإيطاليا اعتبارا من اليوم الأحد لدعمها خلال مكافحتها لفيروس كورونا المستجد بعد أن تلقى أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس السبت وأضاف أن الرئيس الروسي عرض تقديم الدعم والمساعدة من خلال إرسال مركبات تعقيم متحركة ومتخصصين للمناطق الأكثر تضررا في إيطاليا.

وسجلت إيطاليا، أكثر دول العالم تضررا بالفيروس، قفزة حادة في عدد الوفيات من المرض أمس السبت بما يقرب من 800 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا فيها إلى نحو خمسة آلاف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات نقل عسكرية ستتحرك لتوصيل ثمانية ألوية متنقلة من المسعفين العسكريين ومعدات طبية لإيطاليا اعتبارا من اليوم الأحد.

وسجلت روسيا نفسها 306 إصابات بالفيروس أغلبها في موسكو وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالمرض.

 


الجيش الروسى

ايطاليا

موسكو

كورونا

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