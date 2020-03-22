الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتخصيص سيارة مصادرة لمكافحة المخدرات

كتب أحمد الجعفرى

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية بشأن تخصيص سيارة محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، وهو القرار الذى حمل رقم 361 سنة 2020.

وجاء فى القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 182 سنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاتها.

تقرر تخصيص السيارة رقم "ر ل ط 2573" ماركة كيا كارينز موديل 2013 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 46050 سنة 2016 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 4330 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة؛ للإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات.

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط (40 قطعة سلاح نارى، بحوزة 35 متهم)، وذلك على النحو التالى: "رشاش، 4 بنادق آلية، 8 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 23 فرد محلى، 48 طلقة مختلفة الأعيرة، 148 قطعة سلاح أبيض".

ففى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (47562) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 167حكم جناية، 15277حكم حبس جزئى، 2996 حكم حبس مستأنف، 23041 حكم غرامة، 6081 حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين ارتكبوا (حادث تقليد عملة)، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (127) متهم، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14,585 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,230 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 807 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 310 جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت ( 105 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,600 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 395 جرام)، (3255) قرص مخدر ".

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط (14) متهم، ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، ضبط (224) دراجة نارية مخالفة، ضبط (29673) مخالفة مرورية، وفحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.