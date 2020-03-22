اليوم السابع
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الثلاثاء أخر موعد لعودة المصريين من السودان عبر معبر "قسطل - اشكيت"

الأحد، 22 مارس 2020 07:30 م
الثلاثاء أخر موعد لعودة المصريين من السودان عبر معبر "قسطل - اشكيت" السفير المصرى فى السودان حسام عيسى
أ ش أ

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أعلن السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، أنه سيتم تشغيل معبر "قسطل – اشكيت" البرى بين مصر والسودان، غدا الاثنين: وبعد غد الثلاثاء، أمام المواطنين المصريين والشاحنات، التى لا تزال ترغب فى العودة إلى أرض الوطن، قبل إغلاق المعابر فى إطار الإجراءت التى اتخذتها الدولتان من أجل مكافحة فيروس كورونا.
 
وناشد السفير حسام عيسى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أعضاء الجالية المصرية فى السودان الذين يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن، التواجد فى معبر المعبر البرى خلال يومى غد وبعد غد، لإتمام إجراءات عودتهم.
 
وأوضح، أن تلك المهلة هى الأخيرة لعودة الراغبين من المصريين إلى أرض الوطن، وكذلك لعودة الشاحنات، معربا عن شكره للسلطات السودانية على التعاون مع السلطات المصرية، التى بذلت جهودا كبيرة ومُقدرة، فى هذا الصدد.
 

 


مصر

عوده المصريين من السودان

كورونا

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فيروس كورونا

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