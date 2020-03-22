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التعليم العالى: إنتاج 3 مطهرات فى معهد بحوث البترول لمواجهة كوورنا.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 02:48 م
التعليم العالى: إنتاج 3 مطهرات فى معهد بحوث البترول لمواجهة كوورنا.. صور وزير التعليم العالى ورئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، والدكتور ياسر مصطفي، رئيس معهد بحوث البترول والدكتور محمد عبد الرؤف مدير تحالف البتروكيماويات والفريق البحثي بزيارة ميدانية لتحالف البتروكيماويات وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والاطمئنان على إنتاج المطهرات طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمعاونة الدولة فى مجابهة وباء كورونا.
 
وكان مجلس الأكاديمية قد اعتمد خطة الأكاديمية للتعامل مع وباء كورونا والتى تشمل 5 مشروعات أحدهم إنتاج مطهرات ومواد معقمة محليا لمعاونة الدولة والمساعدة فى تعقيم المستشفيات والجامعات والمراكز البحثية والابنية الحكومية وتشمل الخطة توفير منح بحثية ومنح ابتكار لايجاد حلول مبتكرة قابلة للتطبيق تشمل طرق تشخيص وبحوث على الأمصال واللقاحات، والبدء الفورى تم تكليف التحالف بالانتاج وشكلت مجموعة عمل ضمن تحالف البتروكياويات من أعضاء من معهد بحوث البترول والوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، بالأضافة إلي أساتذة متخصصين فى الصيدلة والطب والكيمياء الحيوية.
 
وعلى هامش الزيارة أوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية بحسب بيان صادر عن اكاديمية البحث العلمى، أن تحالف البتروكيماويات تم تأسيسة فى 2017 بتمويل كامل من أكاديمية البحث العلمى يصل إلي  17 مليون جنيه، وقد تم إفتتاح المرحلة الأولى فى 2018، ويضم هذا التحالف شركاء من وزرات التعليم العالى والبحث العلمى والانتاج الحربى والتجارة والصناعة والبترول، ويهدف الى تحويل المخلفات البلاستيكية لشركات البترول الى منتجات اقتصادية صديقة للبيئة، وتم تكليفه بإنتاج المطهرات للاستفادة من أصول الدولة وخبرات العلماء فى مجابهة المشكلة، ويتم حاليا إنتاج ثلاث مستحضرات أهمهم مطهر الاسطح والمنشآت كيموسيد وتبلغ الطاقة الإنتاجية 100 طن يومياً بواقع 500 برميل سعة البرميل 200 لتر.
 
 
 
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