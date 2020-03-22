اليوم السابع
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التصديرى للحاصلات الزراعية: 120 ألف طن حجم التصدير السنوى من العنب

الأحد، 22 مارس 2020 02:58 م
التصديرى للحاصلات الزراعية: 120 ألف طن حجم التصدير السنوى من العنب العنب - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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قال شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الصادرات السنوية من محصول العنب يبلغ 120 ألف طن من إجمالى معدل الانتاج السنوى ويقدر بنحو مليون طن من العنب والذى يبدأ تصديره اعتبارا من منتصف مايو المقبل ، وتعتبر أبرز الأسواق العالمية التى نصدر لها هى الدول الأوروبية ، ويليها دول شرق آسيا ، وروسيا ، والصين .

وأضاف البلتاجى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن فترة تصدير العنب المصرى تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع فقط اعتبارا من منتصف مايو ، موضحا أن التخوف الحالى هو ضعف تصدير الكميات المستهدفة منه سنويا بسبب ارتفاع أسعار الشحن وضخ المزيد من الكميات على خطوط الطيران " الكارجو " التى تنقل البضائع من وإلى مصر ، حيث أن سلعة العنب من أكثر المنتجات الزراعية سريعة التلف .

وأوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن جميع السلع الزراعية من الخضر والفاكهة من خصائصها سرعة التلف فى حالة طول مدة التصدير المخصصة لها لحين الوصول إلى محال السوبر ماركت الكبيرة فى مختلف دول العالم ، ولابد من النظر إلى قيمة الصادرات المصرية ومنع تضررها ، وتدخل الحكومة السريع فى دعم أسعار الشحن للبضائع ، وسرعة انتقالها ومنع تعطلها فى ظل الأزمة الحالية التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا .

كما أكد على ضرورة تعديل برنامج المساندة التصديرية وسرعة ضخ المبالغ المالية المستحقة للمصدرين خلال فترة الأزمات ، حتى لا تتعرض الشركات والعمالة المصرية للضرر من توقف التصدير الذى يؤدى إلى تراجع حجم الانتاج المحلى من السلع وخفض حجم العمالة المصرية ، موضحا أن الدولة لابد أن تقف إلى جانبين المصدرون الذين تحملوا الكثير من الأعباء نتيجة انخفاض العملات الأجنبية بعد أزمة انتشار فيروس كورونا .

 

 

 

 


اخبار الاقتصاد

العنب

الحاصلات الزراعية

التصدير

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