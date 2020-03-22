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التشيك بعد استيلائها على معدات أرسلتها بكين لروما: وزعناها على المستشفيات

الأحد، 22 مارس 2020 05:38 م
التشيك بعد استيلائها على معدات أرسلتها بكين لروما: وزعناها على المستشفيات كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن جمهورية التشيك استولت على شحنة من المعدات الطبية، كانت موجهة من دولة الصين، لدعم إيطاليا، فيما اعترف وزير داخلية التشيك بالواقعة ولكنه برر فعلته بأن سوء فهم قد وقع، ولا مجال لإعادة المعدات بعد أن تم توزيعها داخل المستشفيات.

وذكرت الصحيفة أن الصين أرسلت إلى  إيطاليا 680 ألف قناع، إلى جانب أجهزة التنفس، لمساعدة البلاد، التي أصبحت أحد المراكز الرئيسية لوباء فيروس كورونا . لكن هذه الأقنعة لم تصل أبدًا إلى وجهتها. وفقًا لصحيفة La Repubblica الإيطالية اليومية ، وتم أخذها  من قبل جمهورية التشيك.

وكان الباحث التشيكي لوكاس ليف سيرفينكا أول من لعب دور المبلغين عن عملية الاختطاف هذه ، حسبما ذكرت الصحيفة اليومية، ونشر ذلك على حسابه الرسمى بموقع تويتر.

وتم تداول الأخبار باعتبار أن التشيك صادرت كمية كبيرة من المواد  الطبية خاصة بشركات كانت ستحاول بيعها بأسعار مرتفعة فى الأسواق الدولية.

وبعد التحقيقات تم كشف الأمر،من خلال التأكد من الملصقات الخاصة ببكين على الأجهزة الموجهة إلى إيطاليا، والتى تم توزيعها بالفعل على المستشفيات التشيكية.

واعترفت السلطات  التشكية في بيان صحفى أصدرته وزارة الداخلية،  بأن هذه الأقنعة أتت بالفعل من شحنة الصليب الأحمر من مقاطعة تشجيانج الصينية المتجهة إلى إيطاليا ، دون تحديد كيف انتهى بها الأمر في الإقليم.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية يان هاماسك :"تأسف وزارة الداخلية لسوء الفهم هذا وتناقش حاليا مع مقاطعة تشجيانج لحل المشكلة."

وأشار إلى أن "مسؤولي الجمارك في لوفوسيس ضبطوا مئات الآلاف من الأقنعة ، للأسف كشف التحقيق التالي أن جزءًا صغيرًا منهم كان هدية من الصين إلى إيطاليا".

 وبحسب صحيفة Hospodarské Noviny المحلية ، فقد تم توزيع المواد بالفعل على المستشفيات التشيكية.

 


التشيك

ايطاليا

كورونا

معدات طبية

الصين

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