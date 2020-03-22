التربية النوعية بجامعة المنوفية تطلق منصات التعليم عن بعد عبر اليوتيوب

المنوفية- محمد فتحى

تطلق كلية التربية النوعية جامعه المنوفيه قناة تعليميه"باليوتيوب"تحتوي علي مجموعة من الفيديوهات لشرح جميع منصات التعلم عن بعد لأقسام الكلية المختلفة، وذلك من إنتاج قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية وبالتعاون مع وحدة التعلم الإلكترونى بمركز المعلومات بالجامعة.

وتوفر القناة جميع المحاضرات للطلاب في المنزل والتواصل مع اساتذتهم وذلك حرصا على انتظام التحصيل الدراسي في المدة التي تم فيها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعما لمنظومة التعليم عن بعد فى ظل الظروف الإحترازية الراهنة التي قامت بها الجامعة، كما إنها خطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمى بجامعة المنوفية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة حنان حسني يشار عميد الكليه والدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عصر مشرف التعلم الإلكترونى بمركز المعلومات بالجامعة.

https://www.youtube.com/channel/UCi4KQNZ0O6XyAva1lyaDXtg/featured?view_as=subscriber

وقامت مستشفيات جامعة المنوفية بعمل موقع إلكتروني لطلب المشورة الطبية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية. حيث قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة بعمل موقع إليكتروني http://hi-hea.com/ يتيح للمريض طلب المشوره الطبيه من العياده الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية حيث يقوم الطبيب المكلف بالعياده بالتواصل معه باحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى او المحمول او الإنترنت بالصوت والصوره ان استدعى الامر.وتقديم المساعده الطبية اللازمة وفي حالة الضرورة سوف يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات.

وذلك حرصا من الجامعة علي سلامة المترددين علي المستشفيات الجامعية ومنع التكدس او الزحام بالاضافة للحفاظ على حق المريض في الخصوصية بدلا من إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي .

وسيتم طباعة رابط الموقع http://hi-hea.com/ وتوزيعه على المرضى اللذين لم يتسنى لهم الحجز وكذلك على مرضى المتابعات والامراض المزمنه.

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تنفيذ خطة الجامعة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة تسير فى عدة اتجاهات وبصورة متزامنة لحل جميع المشاكل، حيث يتم بصورة دورية تعقيم جميع الكليات والمنشآت ويقوم فريق عمل متخصص بأعمال التطهير للحد من انتشار العدوى.