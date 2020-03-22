البيت الأبيض: نتائج اختبار فيروس كورونا لنائب الرئيس الأمريكى وزوجته "سلبية"

أعلن البيت الأبيض فى بيان مساء أمس السبت، أن نتائج اختبار فيروس كورونا لمايك بنس، نائب الرئيس، وزوجته كارين بينس، سلبية ، بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بمكتبه، وقال بينس فى وقت سابق إنه سيجرى وزوجته فحصا للكشف عن فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه بالفيروس .

وأعلنت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، كيتى ميلر، يوم الجمعة الماضي، التأكد من إصابة أحد مساعدى بينس بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوص الطبية.

ويقود بينس، بتكليف من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تنسيق جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة تفشى وباء كورونا فى الولايات المتحدة.

هذا وكان الرئيس ترامب قد خضع لفحص طبى الأسبوع الماضى بعد لقاءه وفدا برازيليا فى البيت الأبيض ثبت بعد ذلك إصابة مساعد الرئيس البرازيلى بالمرض.

وبعد تسجيل آلاف الإصابات قررت ولايتى نيويورك وكاليفورنيا اللتان تعدّان الشريان الاقتصادى للبلاد، وقف كل الأنشطة غير الأساسية ومنع التجمعات، ويشمل ذلك مدينتَى نيويورك ولوس انجلوس ومنطقة سيليكون فالي، التى يقطن فيها نحو 60 مليون شخص.