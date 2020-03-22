البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.39% ليصل إلى مستوى 9794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.32% ليصل إلى مستوى 1250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.18% ليصل إلى مستوى 10823 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 3614 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.3% ليصل مستوى 868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.04% ليصل إلى مستوى 967 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 581 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، إعمار مصر للتنمية، بلتون المالية القابضة، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، السويدى إليكتريك، أوراسكوم للتنمية مصر، شركة مستشفى كليوباترا، مصر للألومنيوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، مدينة نصر للإسكان والتعمير، دايس للملابس الجاهزة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، جى بى اوتو، القناة للتوكيلات الملاحية، الشمس للإسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات.