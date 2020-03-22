البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه فى 20 دقيقة..ومؤشرها يرتفع بنسبة 4.96%

كتب ــ هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا، متأثرة بتحسن أسواق المال العالمية رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 15.3 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 9661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.99% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل مستوى 853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 952 نقطة.

وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، إعمار مصر للتنمية، بلتون المالية القابضة، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، السويدى إليكتريك، أوراسكوم للتنمية مصر، شركة مستشفى كليوباترا، مصر للألومنيوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، مدينة نصر للإسكان والتعمير، دايس للملابس الجاهزة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، جى بى اوتو، القناة للتوكيلات الملاحية، الشمس للإسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات.