اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

الأحد، 22 مارس 2020 02:58 م
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، فى إطار سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا فى المساهمة على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفى، وتماشيًا مع توجه البنك المركزى، للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.

وأكد البنك المركزى المصرى، الإعفاء من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.. وينشر "اليوم السابع" نص تعليمات البنك المركزى.

كان البنك المركزى المصرى، قرر تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.


البنك المركزى المصرى

السوق المحلية المصرية

فيروس كورونا

كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة