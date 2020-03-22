الاتصالات: إجراءات تحفيزية لتشجيع المواطنين علي استخدام الدفع الإلكتروني

كتب أحمد حمادة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عملت على طرح مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين من أجل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ولذلك تم الاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية، من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية.

وقال طلعت في تصريحات لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، إنه في دور التسهيل على المواطنين وأصحاب المعاشات وتقليل الأعداد داخل مقرات البريد، فإنه تم زيادة عدد مكاتب البريد في مصر والتي كان عددها 350 مكتب فقد تم زيادة هذه المكاتب إلى 2000 وذلك حفاظا على المواطنين من أصحاب المعاشات وذلك لمنع وجود أي تكدس داخل تلك المكاتب خلال فترات صرف المعاشات.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه تم مد فترة سداد التليفون الأرضي والتي كان مقرر لها شهر مارس الجاري إلى شهر أبريل، مشيرا إلى انه يأتي في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين موضحا انه لم يتم قطع الخدمة عن المشترك خلال تلك الفترة.

وأشار طلعت إلى أنه تم إنشاء مركزًا لمراقبة جودة خدمة شركات المحمول العاملة في مصر وعرض نتائج جودة الخدمة بغرض تحقيق الشفافية حول جودة الخدمة التي يتلقها المستهلك.

وأضاف انه تم التنسيق مع وزارة الصحة بغرض إتاحة الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة سواء الاستفسارات او تقديم الشكاوي او البلاغات بالمجان خلال تلك الفترة العصبية التي تمر علينا.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي ان مصر احتلت مرتبة متقدمة في تصنيف جودة خدمات الانتر نت عالميا، حيث انه وفق التقييم الاخير لسرعات الانترنت في مصر فقد حيث وصلنا إلى 6 أضعاف التقييم الاخير.