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الأحد، 22 مارس 2020 05:00 ص
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"الاتحاد الالمانى للسياحة ": 4,8 مليار يورو خسائر متوقعة للمبيعات السياحية

الأحد، 22 مارس 2020 05:00 ص
"الاتحاد الالمانى للسياحة ": 4,8 مليار يورو خسائر متوقعة للمبيعات السياحية سياح - ارشيفية
كتبت آمال رسلان 

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توقع الاتحاد الألماني للسياحة DRV خسارة في المبيعات السياحية في ألمانيا تبلغ 4,8 مليار يورو حتى نهاية أبريل القادم، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم، لافتا إلى أنه إذا استمرت الأزمة فإن الاحتياجات المالية للصناعة ستستمر في الزيادة.

وأوضح الاتحاد انه تم إلغاء جميع الحجوزات المقررة خلال الفترة القادمة، وبالتالي يجب على منظمي الرحلات السياحية إعادة الأموال المتعلقة بتلك الحجوزات الملغية إلى العملاء، مما يضع معظم الشركات في أزمة مالية خانقة مما استدعى تدخل الاتحاد DRV ومطالبته بدعم الدولة للشركات لمنع انهيارها.

وكان الاتحاد الألماني للسياحة DRV، قد قام باستطلاع كشف تراجع المبيعات فى السوق السياحى إلى 75%، فى حين ترى معظم الشركات السياحية التي شملها الاستطلاع أن نهاية التحديات الاقتصادية الحالية سوف تكون في النصف الثاني من العام على أقرب تقدير. وقال نوربرت فيبج رئيس الاتحاد تعليقا على تلك النسبة أن "الناس الآن موسوسون وغير مستقرون ويحجمون في الوقت الراهن عن أي حجوزات سياحية ترقباً لما سيحدث"، ويضيف متفائلاً "السياحة مهمة جدًا بالنسبة للألمان، وأراهن على عام سياحي قوي في آخر لحظة"، حيث يتم محاصرة فيروس كورونا قريباً، وسوف تتعافى السياحة العالمية سريعاً وتعود كما كانت من قبل بل وسيحدث بها نمو غير مسبوق.

وأجرت منظمة السياحة العالمية تحليلا للوضع العالمى فى ظل انتشار فيروس كورونا الجديد لمعرفة تأثيره على قطاع السياحة العالمى، حيث قدرت المنظمة أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض بنسبة من 1% إلى 3% خلال العام الحالي 2020 على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يترجم إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي في إنفاق الزوار الدوليين في الوجهات السياحية (إيرادات السياحة الدولية). وأشارت المنظمة إلى ان تلك الارقام جاءت بالقياس بسيناريو سارس الذى انتشر عام 2002/2003 وتأثيره، وديناميات سوق السفر العالمي، واضطرابات السفر الحالية، والانتشار الجغرافي لـ COVID-19 وتأثيره الاقتصادي المحتمل. وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018، وفقا لاحصائيات منظمة السياحة العالمية، بلغ عدد الرحلات السياحية التي قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمي الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.


كورونا

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اخبار مصر

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