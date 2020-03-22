الأوقاف: تغذية أول 35 مسجدًا بالطاقة الشمسية و3000 متر سجاد بالوادى الجديد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد ، تم الاتفاق على إطلاق تغذية أول 35 مسجدًا بالمحافظة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

كما تم الاتفاق على توفير 3000 متر سجاد لمساجد محافظة الوادي الجديد بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة أيضًا يتم تسليمها للمحافظة قبل شهر رمضان المبارك القادم 1441هــ.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقتها الرمضانية الكبرى، والتى ستجرى فى شوال المقبل، حول سلسلة رؤية التى تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة فى التثقيف الدينى المستنير، بحيث تجرى الاختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم فى الأسبوع الثانى من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزى خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.

وتتناول الاختبارات معلومات أصدرتها سلسلة رؤية، فى كتب: فقه الدولة وفقه الجماعة، وحماية دور العبادة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة والسنة، ونعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وبناء الوعى.

وأكدت الأوقاف، تخصيص جوائز مالية للعاملين بالأوقاف المشاركون، قدرها: الأول 15 ألف جنيه، والثانى 12 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه، والرابع 8 آلاف جنيه، والخامس 6 آلاف جنيه، وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز.