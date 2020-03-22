الأوبزرفر: إدارة ترامب تكثف بناء الجدار الحدودى مع المكسيك رغم وباء كورونا

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن إدارة ترامب كثفت بناء الجدار الحدودي الجنوبي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات ، على الرغم من تفشي وباء كورونا الذي يتصاعد بسرعة والذي يهدد بقتل الآلاف من الأمريكيين وإغراق البلاد في ركود اقتصادي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت الجمارك وحماية الحدود (CBP) عن خطط لبناء أكثر من 150 ميلًا من الجدار الحدودي بارتفاع 30 قدمًا في أريزونا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا - بالإضافة إلى أعمال البناء الجارية في ما لا يقل عن 15 موقعًا عبر تلك الولايات وتكساس.
جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية ، وسط انتقادات متزايدة حول تعامله مع وباء كورونا الذي من المرجح أن يكلف مليارات - إن لم يكن تريليونات الدولارات للتصدى له.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تأكيد حالات وفيات في الولايات المتحدة ، وتقدم عشرات الآلاف من العمال المطرودين بطلب للحصول على إعانات البطالة ، حيث قامت مساحات كبيرة من البلاد بتطبيق عمليات الإغلاق في محاولة لإبطاء الانتشار.
ولكن بينما يتوسل الخبراء الطبيون والمسئولون المحليون الأمريكيين للبقاء في المنزل وتطبيق البعد الاجتماعي ، تستمر أطقم البناء في مواقع متعددة في العمل والنوم وتناول الطعام في أماكن قريبة.
قال متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود: "إن بناء الجدار لم يتأثر".
تستمر أعمال البناء في أجزاء كثيرة من البلاد ، ولكن بالنسبة للجدار ، يتنقل عمال اللحام الماهرون والمهندسون والمقاولون من ولايات بعيدة مثل مونتانا وماين وايومنج وتكساس وشمال داكوتا وكنتاكي. ويعملون معا على طول الحدود ، ويجمعون السيارات ، ويقيمون في الفنادق والموتيلات المحلية ، ويأكلون معًا في المطاعم على مدار عدة أيام متتالية ، قبل العودة إلى عائلاتهم.
واستمر العمل يوم الجمعة في وادي سان برناردينو في جنوب شرق أريزونا حيث يوجد ملجأ وطني للحياة البرية والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض من قبل المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة