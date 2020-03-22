الأمن الروسى يحبط عملية إرهابية فى جمهورية باشكورتوستان

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أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قيام الأجهزة الأمنية في جمهورية (باشكورتوستان) بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الأحد/ - أن عناصر الأجهزة الأمنية حاولوا إيقاف سيارة الجاني في ضواحي مدينة أوفا، إلا أنه بدأ بإطلاق النار، ما دفع عناصر الأجهزة الأمنية إلى تصفيته.

وأوضحت أنه تم العثور على مسدس وعبوة ناسفة بحوزة المجرم، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.

يذكر أن جمهورية باشكورتوستان هي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا، وإحدى الجمهوريات الروسية التي تحكم ذاتيا وتنتسب إلى شعب الباشكير وعاصمتها مدينة أوفا.