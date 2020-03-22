الأمن الروسى يحبط عملية إرهابية فى جمهورية باشكورتوستان

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قيام الأجهزة الأمنية في جمهورية (باشكورتوستان) بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.
وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الأحد/ - أن عناصر الأجهزة الأمنية حاولوا إيقاف سيارة الجاني في ضواحي مدينة أوفا، إلا أنه بدأ بإطلاق النار، ما دفع عناصر الأجهزة الأمنية إلى تصفيته.
وأوضحت أنه تم العثور على مسدس وعبوة ناسفة بحوزة المجرم، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.
يذكر أن جمهورية باشكورتوستان هي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا، وإحدى الجمهوريات الروسية التي تحكم ذاتيا وتنتسب إلى شعب الباشكير وعاصمتها مدينة أوفا.
الأمن الروسى يحبط عملية إرهابية فى جمهورية باشكورتوستانالأحد، 22 مارس 2020 11:58 ص
الشرطة الروسية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قيام الأجهزة الأمنية في جمهورية (باشكورتوستان) بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الأمن الروسي يلقي القبض على خلية تجمع تبرعات لتنظيم داعشالجمعة، 20 مارس 2020 11:55 ص
الأمن الروسى يعيد مريضة هربت من مستشفى خضعت فيه للعلاج من كوروناالإثنين، 16 مارس 2020 09:44 ص
الكرملين:بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب والعلاقات مع أنقرةالخميس، 05 مارس 2020 05:00 ص
الكرملين: بوتين ومجلس الأمن الروسى قلقان للتصعيد الأخير فى إدلبالجمعة، 28 فبراير 2020 04:08 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة